Террористов-неудачников «ЛНР» приговорили к 6 годам лишения свободы

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов из "ЛНР" планировали теракты на территории области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в июне 2014 года сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников во время подготовки к террористическим актам. Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в незаконном вооруженном формировании "Луганского народного ополчения", предводителем которого был известный террорист Мозговой. От него боевик получил задание приехать на Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в Днепропетровской области.

Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой.

Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу