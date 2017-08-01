За годы независимости погибли 1177 правоохранителей

В Украине за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли более 1,1 тыс. правоохранителей.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, Князев отметил, что за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей.

"Вдумайтесь в эту цифру. Это кровавый вклад в развитие нашего государства. Борьба с преступностью - круглосуточная, ежедневная, постоянная. И полицейские прилагают максимум усилий, чтобы она была эффективной. Мы не забываем о семьях погибших, их вдовах и детях. Мы будем помогать им всем, чем сможем", - сказал он.