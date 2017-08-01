В Телом подорвался 13-летний подросток

В селе Теплое Станично-Луганского района во дворе частного дома подорвался 13-летний подросток, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался.

Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в Лисичанске (минно-взрывная травма живота, ампутация верхних конечностей)