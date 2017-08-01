США запустил тендер на поставку Украине нелетального оружия

В Соединенных Штатах запустили тендер на поставку для Украины очередной партии военной помощи в виде нелетального оружия и снаряжения, информирует портал госзакупок США Federal Business Opportunities.

Из размещенной на сайте госзакупок информации следует, что тендер был объявлен бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков еще 14 августа, сообщает 112 Украина.

В рамках тендера для Украины будут закупаться учебные пистолеты Glock G17, патроны к ним, а также несколько разновидностей защитного снаряжения. Всего на сайте указано 16 наименований.

Участники тендера должны предоставить Госдепу свои предложения до 22 августа.