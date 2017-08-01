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Под Авдеевкой погиб боец 72-й ОМБР Сергей Ручка

Сегодня, 17:35 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате минометного обстрела погиб защитник Авдеевской промзоны, боец 72-й бригады Сергей Ручка.

Об этом сообщает 72-я ОМБР в Фейсбуке.

Согласно сообщению, это произошло в 23:00 16 августа.

"Минометный обстрел начался, как всегда, внезапно. Сергей был на дежурстве, и именно в этот момент прилетела мина", - рассказывают его друзья, 20-и 21-летние Алексей и Денис, которые в тот момент находились рядом и оказывали первую помощь.

"Ребята сделали все правильно, как их учили: наложили жгуты на раненые конечности, закрыли чистым раны на теле, положили Сергея на носилки и бегом, самой короткой тропой, понесли его окопами в нашей бронированной "медички", которая уже летела навстречу. Здесь же, в полной темноте, носилки положили в машину, где я во время движения упорно пытался спасти бойца. Уже потом, в стабилизационном центре, куда мы примчались, хирург сказал, что парень умер еще там, в окопе... Смерть была мгновенная и безболезненная; но мы не знали того, и спасали его как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя; порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс", - рассказал медработник батальона.

Сергей Ручка пришел на фронт из города Богуслав Киевской области. У него остались жена и 13-летняя дочь.


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