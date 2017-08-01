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Северодонецкий исполком принял изменения в городской бюджет

Сегодня, 17:02 citynews.net.ua | Напечатать

На очередном заседании исполкома Северодонецкого городского совета, которое состоялось 15 августа, рассматривался более 100 вопросов. Провел заседание городской голова Валентин Казаков.

В частности, члены исполкома рассмотрели проект решения городского совета «О внесении изменений в городской бюджет на 2017 год», где среди прочего были указаны вопросы выделения средств на проведение капитального ремонта системы отопления в помещении Национальной полиции и на внедрение системы видеонаблюдения в городе на 2017 год. С соответствующими изменениями исполком одобрил проект решения городского совета «О внесении изменений в городской бюджет на 2017 год» с последующим вынесением его на рассмотрение городского совета.

На заседании принято решение о проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины. Этим решением в том числе был утвержден состав городской призывной комиссии, план проведения и обеспечения мероприятий по организации призыва на срочную военную службу граждан 1990-1999 годов рождения в августе 2017 года.

Один из поднятых вопросов касался итогов допризывной подготовки в 2016-2017 учебном году и планах основных мероприятий на 2017-2018 учебный год. Исполкомом решено информацию о работе городского военного комиссариата, отдела образования и учебных заведений города по допризывной подготовке и военно-патриотического воспитания молодежи принять к сведению, а также утвердить план основных мероприятий по допризывной подготовке учебных заведений города на 2017-2018 учебный год.


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