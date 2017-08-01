Четыреста тысяч жителей Донбасса не имеют доступа к питьевой воде

Десятки тысяч жителей востока Украины не могут получить доступ к безопасной питьевой воде, поскольку насосные станции все чаще становятся объектами обстрелов сторонами вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен заявил, что почти 400 тыс. человек по обе стороны линии разграничения в Донецкой области не имели доступа к безопасной питьевой воде в течение нескольких дней в связи с выходом из строя Южно-Донбасской водонасосной станции.

Он призвал участников конфликта немедленно обеспечить длительное прекращение боевых действий, чтобы разрешить критический ремонт и техническое обслуживание. Восстановить водоснабжение, включая облегчение любых перемещений по линии соприкосновения.

«Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательстве уважать гражданские районы и инфраструктуру и что преднамеренное нарушение доступа к качественному водоснабжению в районах, затронутых конфликтами, является явным нарушением международного гуманитарного права», - добавил О'Брайен.

В отчете УКГВ за 16 августа говорится, что насосная станция возобновила работу и ожидается возобновление водоснабжения для около 210 тыс. жителей территорий, контролируемых правительством и приблизительно 180 тыс. жителей районов, не контролируемых правительством.

«На другие основные услуги, такие как здравоохранение и образование, также повлияли обстрелы. Например, в мае в Маринке была обстреляна школа, в результате которой было эвакуировано около 140 детей. Более 230 домов были повреждены в контролируемых правительством районах и на неподконтрольных Украине территориях, в результате чего многие люди нуждаются в приюте и основных услугах», - говорится в отчете.

Также сообщается, что с начала 2017 года военные действия на востоке Украины не обострились, но ежедневные столкновения продолжают наносить ущерб критической инфраструктуре.

«Преднамеренное нарушение доступа к качественному водоснабжению в районах, затронутых конфликтом, является явным нарушением международного гуманитарного права», - добавил О'Брайен.