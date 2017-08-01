В «ДНР» решили печатать учебники

В Донецке «ДНР» создали совет по присвоению учебным изданиям грифа «министерства образования ДНР», что позволит издавать собственный учебники. Об этом сообщил сепаратитский «Первый республиканский» телеканал.

Этот гриф будет означать, что материл, соответствует требованиям «ДНР».

«Необходима экспертиза, экспертный совет, который будет давать разрешение министерства на использование той или иной информации в учебном процессе», – заявила «замминистра» Ирина Симонова.

Она также отметила, что до сих пор использовались либо российские, либо оставшиеся украинские учебники.