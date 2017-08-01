Нардеп и президент Луганской «Зари» Геллер задекларировал подарок почти на 18 миллионов

Народный депутат Украины группы «Возрождение» Евгений Геллер задекларировал денежный подарок в размере 17,85 миллионов гривен.

Информация об этом опубликована в Государственном реестре деклараций.

В реестре указано, что подарок получен от гражданки Украины Ольги Александровны Фридман.

Геллер родился в Донецке, где начинал свою политическую карьеру. Также он является президентом луганского футбольного клуба «Заря».