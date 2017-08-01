Во Львове расследуют дела двух боевиков «ЛНР»

Во Львовской области Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по делу двух жителей Полтавской и Луганской областей: спецслужбы считают, что они воевали в Донбассе против ВСУ в качестве "командиров огнеметной роты и отделения разведывательного взвода" войск гибридной армии РФ.

"Установлено, что с 2014 года указанные лица являются активными участниками незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР", - подчеркнули в ведомстве.

Как пишет пресс-служба СБУ, оба проходят по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации). Досудебное расследование находится на особом контроле прокуратуры области.

Если вина подследственных будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.