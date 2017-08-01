Российская спортсменка Наумова получила «наградное оружие» от «ДНР»

Незаконная организация «ДНР» выдала российское спортсменке по пауэрлифтингу Марьяне Наумовой «наградное оружие». Фотографию с пистолетом 18-летняя спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

По ее словам, оружие она получила «по указу главы».

Кроме этого, девушка теперь имеет «паспорт ДНР». Есть в аккаунте Наумовой и фото с главой незаконной организации «ДНР» Александром Захарченко.

Ранее группировка наградила спортсменку титулом «заслуженным мастером спорта «ДНР».