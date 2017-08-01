В Станице значительно выросло количество людей, которые пересекают линию разграничения

За прошедшие сутки линию разграничения пересекли 46,7 тысячи человек и 6,1 тысячи транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В том числе, пункт пропуска "Станица Луганская" пересекли 10 тысяч 445 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что общий пассажиро-транспортный поток, который двигался через пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе, характеризовался увеличением.

Так, например, 15 августа пункт пропуска "Станица Луганская" за сутки пересекли 9 тысяч 960 человек.