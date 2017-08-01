В Станице значительно выросло количество людей, которые пересекают линию разграничения

В Станице значительно выросло количество людей, которые пересекают линию разграниченияСегодня, 10:45
За прошедшие сутки линию разграничения пересекли 46,7 тысячи человек и 6,1 тысячи транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В том числе, пункт пропуска "Станица Луганская" пересекли 10 тысяч 445 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что общий пассажиро-транспортный поток, который двигался через пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе, характеризовался увеличением.
Так, например, 15 августа пункт пропуска "Станица Луганская" за сутки пересекли 9 тысяч 960 человек.