За сутки в зоне АТО зафиксировали 27 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как и несколько дней подряд, основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны, где с 18 часов и до полуночи боевики 5 раз били по нашим позициям из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты возле Новоселовки (Вторая). А около 21 часа преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

На Луганском направлении враг открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. А в результате обстрела из гранатомета наших укреплений в районе Троицкого один украинский боец получил ранения.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около Широкиного боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра.