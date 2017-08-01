В Мариуполе задержали диверсантов

Сотрудниками Службы безопасности Украины задержана группа разведывательно-диверсионная группа, которая готовила подрыв одно из подразделений Национальной гвардии Украины в Мариуполе. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Группа была задержана 13 июля в Мариуполе. Эта группа планировала взорвать одно из подразделений Национальной гвардии Украины. Члены группы были задержано как раз во время закладки противопехотной мины возле этого подразделения»,- сказал Грицак.

По его словам, мина ПОМ-2 п1 в Украине не изготовляется и не используется.

«Это мина российского производства», - отметил он.