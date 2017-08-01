Порошенко одобрил мобилизацию в Госпогранслужбу в особый период

Президент Украины Петр Порошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Государственную пограничную службу в особый период. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Документом внесены изменения в Положение о прохождении военной службы в Госпогранслужбе.

Так, согласно указу, граждане могут призываться в пограничники не только на срочную службу, но и по мобилизации. Призыву подлежат граждане мужского пола призывного возраста и резервисты.

Также сроки контракта, который военнослужащие могут заключать с Госпогранслужбой, расширены с 1 до 10 лет вместо 3-5.

Сроки выслуги для военнослужащих Госпогранслужбы в военное время рассчитываются по формуле 1 месяц за 3.

Кроме того, при приеме на военные должности при проведении мобилизации или во время введения особого положения кандидаты освобождаются от прохождения специальной проверки.