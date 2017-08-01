Нацсовет: на Крым начали вещать пять украинских телеканалов

На северную часть временно оккупированного Крыма в тестовом режиме начали вещать «UA.Крым», «5 канал», ICTV, Черноморская ТРК, «Прямой канал» (в прошлом «Тонис»).

Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

«С 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт.», - уточнил он призвал «земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопск), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую трансляцию на видео».

Также он проанонсировал создание еще одного мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов.