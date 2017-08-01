В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы

В Луганской области правоохранители изъяли у местного жителя боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"15 патронов, граната "ПГ-22" и часть гранаты "ВОГ-25" изъяли сотрудники Старобельского отдела полиции у 26-летнего жителя района. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - говорится в сообщении. Сообщается, что правоохранителям мужчина пояснил, что боеприпасы нашел осенью 2016 года и сохранял для личных нужд.