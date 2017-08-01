Командование РФ скрывает количество уничтоженных наемников

Командование гибридной армии РФ пытается скрыть информацию о количестве боевых и не боевых потерь наемников.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"С этой целью к персоналу госпиталей и других медицинских учреждений, в том числе гражданских выдвинули требование принимать погибших и раненых террористов только в гражданской одежде и регистрировать их как местных жителей", - отмечается в сообщении.