В Генштабе сообщили о задержании ФСБ 12 экс-военных ВСУ за последнее время

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил о задержании Федеральной службой безопасности Российской Федерации за последнее время 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Такие данные сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович. передает Укринформ.

"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - отметил представитель Генштаба.

Относительно задержания "диверсионной группы", которую возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович отметил, что государственное учреждение сообщения фейковых новообразований не комментирует.

В то же время он заявил, что тщательный просмотр видео дает возможность понять, что это постановочная видеосьемка. В качестве примера Венскович привел то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной, и т. д.