В Генштабе сообщили о задержании ФСБ 12 экс-военных ВСУ за последнее время

В Генштабе сообщили о задержании ФСБ 12 экс-военных ВСУ за последнее времяСегодня, 10:59
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил о задержании Федеральной службой безопасности Российской Федерации за последнее время 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Такие данные сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович. передает Укринформ.
"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - отметил представитель Генштаба.
Относительно задержания "диверсионной группы", которую возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович отметил, что государственное учреждение сообщения фейковых новообразований не комментирует.
В то же время он заявил, что тщательный просмотр видео дает возможность понять, что это постановочная видеосьемка. В качестве примера Венскович привел то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной, и т. д.