Боевики днем открывали огонь против ВСУ по всей линии разграничения

Боевики на Донбассе несколько дней интенсивно обстреливают позиции Вооруженных силу Украины из тяжелого вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

"В районе проведения АТО не уменьшается интенсивность обстрелов позиций ВСУ. Если на прошлой неделе основная активность боевиков фиксировалась в темное время суток, то уже несколько дней подряд бандиты ведут огонь по нашим позициям без временных ограничений, используя все чаще тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, сегодня, около 8:00, в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра. Одновременно по укреплениям ВСУ около Широкино бандиты выпустили 5 снарядов с переносной реактивной пусковой установки град "Партизан".

На Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал украинские опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем оперативно и жестко подавляли попытки врага начать длительные боевые действия.

На Луганском направлении боевики применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.