Восемь лет лишения свободы получил гражданин РФ Василий Кусакин, который был участником террористической организации "ДНР". Соответствующее решение принял суд в Днепропетровской области, - сообщает "Depo.Донбасс".

Сообщается, что житель Якутии в июне 2015 года начал сотрудничество с боевиками Донбасса. Сначала он оказался в селе Безымянное, где базировался "9-й механизированный полк" террористов, а затем перешел в подразделение военной разведки "Тайфун".

"Россиянин в составе этой группировки брал в плен украинских офицеров в селе Коминтерново и воевал против Вооруженных сил Украины в Широкино", - говорится в сообщении.

На суде дал показания свидетель по этому делу, который вел с Кусакиным переписку в одной из российских соцсетей. В переписке с ним боевик подтвердил, что за участие в войне ему платили месячную зарплату - 20 тысяч рублей.

"Во время слушаний обвиняемый признал свою вину. Он добавил, что он и его соратники понимали, что ведут войну против армии Украины", - говорится в сообщении.