ОБСЕ: с начала года на Донбассе 27 мирных жителей погибли, подорвавшись на минах

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ призывает к незамедлительному разминированию территорий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, отмечая высокое количество жертв среди мирного населения и ограничение свободы передвижения. сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«Гражданские лица, проживающие в районах вдоль линии столкновения, сталкиваются с ограничениями свободы передвижения и подвергаются опасности… В этом году СММ ОБСЕ подтвердила 89 жертв среди гражданского населения - 27 лиц погибло, еще 62 получили ранения от мин и невзорвавшихся боеприпасов», - говорится в сообщении.

В ОБСЕ также отмечают, что доступ наблюдателей СММ ОБСЕ к с.Пикузы Донецкой области и г.Счастье Луганской области до сих пор ограничен «из-за того, что стороны не извлекают мины, которые сами же установили».

«Для сплошного разминирования понадобятся годы, однако очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов районы и маршруты, которыми гражданское население пользуется чаще всего, возможно уже сейчас», - подчеркивают в мониторинговой миссии.

В сообщении отмечается, что при наличии воли это реализовать возможно, и приводится пример, что патрулированию дороги Дебальцево-Светлодарск наблюдателями СММ предшествовали масштабные работы по разминированию, которые провели стороны конфликта.

«За изъятие мин отвечают именно стороны. Эта договоренность закреплена п.6 Минского меморандума и решением Трехсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года. Подписанты Минских договоренностей согласились с тем, что координацию и содействие проведению разминирования будет осуществлять Совместный центр из контроля и координации», - говорится в сообщении.