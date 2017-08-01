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Украина не будет судиться из-за «ракетного» скандала

Сегодня, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

Украина не намерена обращаться в суд из-за публикации The New York Times о якобы поставках в КНДР украинских ракетных двигателей. Это следует из ответа и.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрия Радченко, озвученного на брифинге, сообщает 112 Украина.

Радченко не ответил прямо на вопрос, будет ли Украина подавать в суд из-за публикации в The New York Times, однако из его слов следует, что нет.

«Америка является нашим стратегическим партнером в космических программах. Мы участвуем в проекте Antares, в проекте с боингом, в возрождающемся морском старте. И не в наших интересах портить отношения с официальными государственными органами, тем более речь идет не о позиции Госдепа, или министерства, или НАСА, а это позиция одного из журналистов, который свободен в своих высказываниях. Поэтому я думаю, что достаточно нашего мнения как специалистов, вашего журналистского сообщества для того, чтобы расставить все точки над «і» в этом вопросе», - сказал Радченко.

По его словам, в Космическом агентстве подумают над тем, чтобы добиваться публикации украинской позиции в The New York Times.

Он предположил, что, возможно, на эту ситуацию как-то отреагирует МИД.


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