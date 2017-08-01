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«ЛЭО»: "Укршахтгидрозащита" режет оборудование на металлолом из-за долгов за электроэнергию

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Отключение электроэнергии водоотливному комплексу шахты "Кременная" запланировано на 30 августа.

Об этом говорится в заявлении гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, передает пресс-служба предприятия.

Так, по информации источника, государственное предприятие "Укршахтгидрозащита", которое подчинено Минэнергоуглепрому, вынуждено искать деньги, разрезая на металлолом свое оборудование, чтобы попытаться хоть как-то рассчитаться за электроэнергию.

"Но сомнительно, что это даст им возможность оплатить 455 тысяч гривен долга. ЛЭО не может поставлять электричество бесплатно, не в том мы положении. Поэтому на 30 августа запланировано очередной обесточивание водоотливного комплекса шахты "Кременная". ЛЭО не может быть благотворительной организацией – из-за долгов, игнорирования, пренебрежения законами потребителями - наша компания сама находится в остром хозяйственном кризисе более 8 месяцев. Кризис возник в результате финансовых санкций НКРЕКП и ареста счетов - все из-за долгов перед Энергорынком. И поэтому ЛЭО не имеет ни копейки средств - ни на зарплаты, ни на подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду, ни на проведение ремонтов", - сказано в сообщении


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