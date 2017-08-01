В Северодонецке восстановили путепровод

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз вместе с постоянным представителем ПРООН в Украине Нилом Уокером принял участие в открытии отремонтированного автомобильного путепровода в Северодонецке сегодня, 16 августа, пишет Остров.

Автомобильный путепровод является важной транспортно-логистической артерией, соединяющей три крупнейших города подконтрольной части Луганщины: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

За время эксплуатации, передвижений военной техники и обстрелов, объект получил существенные повреждения. Было разрушено асфальтобетонное покрытие, повреждены железобетонные перила и несущие конструкции моста. В результате движение автотранспорта по путепроводу был ограничено из-за опасности.

В марте 2017 года ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии начал капитальный ремонт объекта. Бюджет строительных работ составил 300 тысяч долларов США. Восстановление объекта приведет к увеличению транспортной мощности дороги до 8 тысяч машин в сутки.