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Минфин оценивает расходы на проведение переписи населения в 2,2 млрд гривен

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство финансов оценивает стоимость мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Всеукраинской переписи населения, в 2 244 420,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Министерству экономического развития и торговли, как главному распорядителю средств государственного бюджета (для Госстата), на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой к проведению переписи и погашения кредиторской задолженности Госстата прошлых лет, дополнительно предусмотрены в 2018 году - 111 060,7 тыс. гривен, в 2019 году - 113 590,5 тыс. гривен, в 2020 году - 2 019 769,4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Всеукраинская перепись населения, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 9 апреля 2008 №581, должна быть проведена в 2020 году.


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