В Украине в июле обнаружили почти 600 нелегальных мигрантов

В июле Государственная миграционная служба Украины совместно с работниками Национальной полиции обнаружили почти 600 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Целевые профилактические мероприятия под условным названием "Рынок" проводились в Украине с 13 по 23 июля.

В этот период специалисты Государственной миграционной службы совместно с работниками Национальной полиции отрабатывали вещественные и продовольственные рынки и торговые площадки с целью выявления иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находятся на территории Украины", - рассказали в МВД.

К практическому этапу операции привлекли около 1400 работников территориальных подразделений ГМС, более 1260 сотрудников полиции и более 320 представителей органов власти и местного самоуправления.

"Всего в результате проведенных на территории государства мероприятий обнаружены 584 нелегальных мигрантов. Относительно 568 человек принято решение о принудительном возвращении, 11 мигрантов принудительно выдворены из страны, 14 иностранцев размещены в пунктах временного пребывания, 99 иностранцам-нарушителям запрещен въезд в Украину, 29 - сокращен срок временного пребывания в Украине ", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что по результатам операции к административной ответственности привлекли 1640 человек. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафов на общую сумму более 847 тыс. грн.