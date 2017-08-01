В Рубежном напали на журналиста, проверяющего закрытие рынка

В Рубежном (город подконтролен украинским властям) Луганской области люди в военной форме напали на журналиста, когда тот проверял информацию о закрытии местного рынка из-за проведения АТО.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Журналист рассказал наблюдателям, что 11 августа проверял сообщение о закрытии рынка по улице 7 Микрорайона в Рубежном из-за проведения антитеррористических мероприятий. Тогда же он заметил возле ресторана на рынке как минимум 50 правительственных машин. Когда журналист попытался зайти в ресторан, пятеро вооруженных охранников в военной форме оттолкнули его и отобрали у него камеру, отмечают в СММ ОБСЕ.

Как утверждает начальник муниципальной полиции в Рубежном, в ресторане, куда пытался попасть журналист, 11 августа произошел конфликт, по факту чего проводится расследование. Однако пресс-службой полиции Луганщины не публиковались сообщения о каких-либо инцидентах в Рубежном за последнюю неделю.

Двое продавцов на рынке сообщили наблюдателям, что 11 августа к ним подошли двое мужчин и попросили их очистить территорию, сославшись на проведение специальной операции.