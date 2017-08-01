Полторак назвал «угрозой вторжения» российско-белорусские учения на границе с Украиной

Министр обороны Степан Полторак назвал российско-белорусские учения на границе с Украиной «угрозой» и «недружественным шагом». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем о всех передвижениях российских войск вдоль направления нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые несут собой эти учения, и Генштаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными в ответ на эти угрозы, угрозы вторжения», – сказал Полторак.

Он добавил, что «даже независимо от тех учений такая угроза не исключена».

«Учения потенциально несут угрозы, потому что большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Белоруссии. Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины», – пояснил Полторак.