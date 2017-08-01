«Фантомовцы» на Луганщине задержали партию промтоваров почти на 400 тыс. грн

Вчера, 15.08.2017, сотрудники фискального наряда спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области на дороге около незаконной переправы через речку Северский Донец между селами Лопаскино и Трёхизбенка задержали двух жителей с. Райгородка и с. Бахмутовка.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Они на собственных авто пытались переправить на временно неподконтрольный правительству Украины пгт Словяносербск партию промышленных товаров (детская одежда, спортивная обувь, косметика, средства личной гигиены, энергосберегающие лампочки и др.). В ходе проверки установлено, что задержанные являются злостными нарушителями, поскольку уже неоднократно привлекались к админответственности за аналогичную незаконную деятельность (перемещение товара на территорию т.н. "ЛНР").

Товар ориентировочной стоимостью около 400 тыс. грн изъят до решения суда.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-3 КУпАП.

А на КПВВ «Станица Луганская» «фантомовцы» выявили попытку перемещения 9 тыс. дисконтных карточек магазина игрушек «Планета». Их пытался перенести в Луганск 25-летний гражданин. По его словам, они предназначались для луганского рекламного агентства, которое работает и платит налоги в «ЛНР».

Товар изъят. В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП.