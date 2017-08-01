Украинский самолет установил мировой рекорд скорости

Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд перелета на максимальной скорости для данного класса машин.

Пилотам удалось перелететь из Польши в Запорожье с максимальной скоростью – 255 километров в час.

Неделю назад украинцы вылетели из Киева во Львов с максимальной скоростью. Потом – в Польшу, из Винницы – в Запорожье, сообщает ТСН.

К регистрации представлены сразу два рекорда. По словам судьи Аллы Стрельниковой, максимальная скорость во время перелета составила 255 км/час. Легкой дорога не была: маленький самолет отправился из Гостомеля через Львов в Польшу. Там он принял участие в фестивале любителей Ан-2 со всей Европы.

Обратный путь пролегал через Львов и Винницу. По дороге «кукурузник» преодолевал встречный ветер, попадал в низкую облачность и даже был вынужден задерживаться из-за нелетной погоды. Но в конце рекорд самого длительного перелета на максимальной скорости был установлен. «Мы к этому перелету готовились, у нас все оправдалось, самолет нас не подвел», - констатировал пилот Сергей Тарасюк.