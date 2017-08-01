Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителя главы "Укрзализныци", действующим директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 10,2 млн долларов США доходов (на дату совершения преступления 97 млн гривен)", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифного комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - коллегиального органа УЗ, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок - применили без имеющихся на то оснований на пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки. То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.