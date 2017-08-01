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Антикоррупционеру Шабунину грозит уголовная ответственность за удар в лицо луганскому «журналисту»

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная полиция подготовила для антикоррупционного активиста Виталия Шабунина подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений журналисту из Луганска Всеволоду Филимоненко. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), который возглавляет Шабунин.

Следователь, ведущий дело, сообщил, что подозрение вручат Шабунину в Днепровском участке полиции Киева завтра, 16 августа. В этот же день суд изберет ему меру пресечения – личное обязательство или арест.

Шабунину инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 - «угроза или насилие в отношении журналиста». Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В ЦПК утверждают, что Филимоненко в течение нескольких месяцев преследовал команду антикоррупционеров.

По информации ЦПК, на вручении подозрения настаивают прокуроры, в частности, процессуальный руководитель по делу – Дмитрий Руснак.

«Следствием так и не выяснено две ключевые вещи: почему вдруг следователи считают провокатора - журналистом, и, собственно, откуда взялась" средняя тяжесть "повреждений"», – говорит юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

По ее словам, после того, как Шабунин ударил Филимоненко, последний самостоятельно вызвал себе «скорую» и отказался от госпитализации и помощи врачей. Щербань также говорит, что в течение нескольких часов после удара у Филимоненко не было никаких признаков тяжелых повреждений, которые появились после того, как он уехал с места событий.

Отмечается, что журналист самостоятельно не предоставил следствию медицинские документы, которые пришлось получать через суд.

«После "лечения" Филимоненко бежал из страны за границу с целью уклонения от уголовной ответственности, о чем публично сообщил на своей странице в Фейсбуке», – заявляет Щербань.

В ЦПК считают уголовное производство в отношении Шабунина политическим заказом.

В организации указывают, что после событий на Майдане по статье, которую инкриминируют антикоррупционеру, было вынесено только 3 приговора, в двух из которых стороны пришли к соглашению о примирении, а в третьем подозреваемого освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, что потасовка между Шабуниным и Филимоненко произошла 8 июня 2017 года под зданием военкомата в Днепровском районе Киева.

Как заявлял сам Филимоненко, он подошел к Шабунину с камерой и спросил, почему тот боится воевать в зоне АТО. После этого антикоррупционер ударил его в лицо. По словам Шабунина, он ударил Филимоненко, так как тот оскорблял его коллегу. Когда он пытался подойти к Филимоненко после инцидента, последний впрыснул в лицо главы ЦПК газовым баллончиком.

Филимоненко ведет YouTube-канал «Голос народа». Он также имеет журналистское удостоверение и аккредитацию в Верховной Раде.


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