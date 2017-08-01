В Украине по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений под стражей удерживаются 150 военных

В Украине по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений под стражей удерживаются 150 военнослужащих Вооруженных сил. Из них почти половина – 74 человека – задержаны по решению судов в Донецкой и Луганской областях. Такие данные по состоянию на 14 августа опубликованы пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что число удерживаемых в СИЗО военнослужащих составляет 4% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности военных с начала 2017 года. 88 военных ВСУ находятся под стражей в рамках расследований о совершении преступлений против жизни и здоровья человека. Наказание за данное правонарушение предусматривает от семи до 15-ти лет тюремного заключения.

«В подавляющем большинстве такая мера пресечения применена в отношении военнослужащих, совершивших преступления против жизни и здоровья человека. В частности, это умышленные убийства, в т.ч. совершенные по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих лиц, связанные с лишением свободы, выгодным мотивом, умышленные тяжкие телесные повреждения и тому подобное», – отмечают в ГПУ.

Так, Беловодский районный суд в Луганской области рассматривает уголовное производство в отношении военнослужащего, который обвиняется в расстреле сослуживцев из АКС-74. В результате происшествия двое военных погибли и пятеро были травмированы. Покидая пост военный взял с собой оружие, боеприпасы и другое военное имущество.

Отдел военной прокуратуры расследует случай применения в июле 2017 солдатом одной из воинских частей в селе Пески Донецкой области двух гранат РГД-5, которые он из хулиганских побуждений бросил в сторону военнослужащих. В настоящее время семь человек находятся в больнице с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Военная прокуратура Одесского гарнизона передала в суд доказательства факта сбыта 12 автоматов АКС-74 военным одной из воинских частей.

Военные также находятся под стражей в связи с уголовными производствами об уклонении от военной службы, дезертирства (30), незаконного завладения транспортом, соединенного с насилием, нарушением правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (11), совершения разбоев (10) и другие.