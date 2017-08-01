Боевики ДНР проводят подготовку личного состава для формирования антиснайперских групп

Боевики террористической организации ДНР проводят отбор и подготовку личного состава для формирования так называемых антиснайперских групп.

Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"В двух бригадах и трех отдельных батальонах из состава данного "армейского корпуса" проводится отбор и подготовка личного состава для формирования так называемых антиснайперских групп. Процесс осуществляется под контролем и руководством группы "инструкторов" из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ. Это порядка 10 человек, которые прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону", - отмечается в сообщении.

По данным военной агентуры, для "антиснайперских групп" ожидаются целевые поставки российских снайперских винтовок ВССК Выхло" (6С8).

"На данный момент как минимум восемь таких винтовок уже применяются в составе российских ДРГ в зоне АТО", - уточняется в сообщении.