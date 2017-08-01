Миссия ОБСЕ откроет еще одну одну базу в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открывает новую патрульную базу в зоне проведения АТО.

Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга во Львове, передает ZAXID.net.

Хуг рассказал, что сейчас на востоке работают более чем полтысячи наблюдателей по обе линии разграничения.

"Сейчас наблюдательные базы миссии ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и в других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открывать базу повторно в Станице Луганской", - сказал он.

Хуг рассказал, что в Попасной Луганской области находится основная база, где круглосуточно пребывает команда наблюдателей. Днем они патрулируют этот район вдоль линии разграничения, ночью - осуществляют мониторинг из базы.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ также отметил, что маршруты наблюдения проложены вплоть до границы с Россией.