«ЛЭО» оставило свет водоканалам-должникам. Временно

Вчера, 14 августа 2017 года, ООО «ЛЭО» приняло решение не отключать от электроснабжения предприятия-должники, которые поставляют воду жителям области.

По информации пресс-службы энергетиков, руководство компании учло погодные условия и жару, что может стать для людей еще большей бедой в случае обесточивания водоканалов - злостных должников. Кроме того, таким образом, увеличивается окно возможностей для водоканалов относительно решения своих проблем с долгами.

«Таким образом, ЛЭО снова идет навстречу потребителям и населению, надеясь, что водоканалы будут порядочными и выполнят договоренности, достигнутые в конце июля», - сообщают в пресс-службе.

В то же время, по информации предприятия, проблема оплаты текущего потребления все еще актуальна, а накопленные долги имеют большие размеры и не имеют тенденции к уменьшению. Поэтому, ЛЭО продолжает выдавать предупреждения коммунальщикам о запланированном отключении из-за долгов - на этот раз на конец месяца - 30 августа.