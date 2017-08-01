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«ЛЭО» оставило свет водоканалам-должникам. Временно

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 14 августа 2017 года, ООО «ЛЭО» приняло решение не отключать от электроснабжения предприятия-должники, которые поставляют воду жителям области.

По информации пресс-службы энергетиков, руководство компании учло погодные условия и жару, что может стать для людей еще большей бедой в случае обесточивания водоканалов - злостных должников. Кроме того, таким образом, увеличивается окно возможностей для водоканалов относительно решения своих проблем с долгами.

«Таким образом, ЛЭО снова идет навстречу потребителям и населению, надеясь, что водоканалы будут порядочными и выполнят договоренности, достигнутые в конце июля», - сообщают в пресс-службе.

В то же время, по информации предприятия, проблема оплаты текущего потребления все еще актуальна, а накопленные долги имеют большие размеры и не имеют тенденции к уменьшению. Поэтому, ЛЭО продолжает выдавать предупреждения коммунальщикам о запланированном отключении из-за долгов - на этот раз на конец месяца - 30 августа.


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