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"Газпром" поставляет газ в ОРДЛО по 300 долларов

Вчера, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Российский "Газпром" в первом полугодии 2017 года поставил террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" 1,389 млрд кубометров газа.

Об этом свидетельствую данные отчета "Газпрома" за второй квартал, - сообщает "Левый берег".

Украина не импортирует газ из России уже более 600 дней, поэтому все поставки идут в ОРДЛО.

Исходя из данных "Газпрома", в первом квартале 2017 года на неконтролируемые Украиной территории Донбасса было поставлено 1,109 млрд куб. м газа, во втором квартале - 280 млн куб. м.

Отмечается, что цена российского газа по состоянию на первый квартал 2017 года составляла 306,6 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" начал поставку газа на неконтролируемые территории 19 февраля 2015 года.

С 19 февраля 2015 по 30 июня 2017, по данным отчетности "Газпрома", в ОРДЛО было поставлено 5,479 млрд куб. м газа (1,7 млрд куб. м в 2015-м, 2,39 млрд куб. м в 2016-м и 1,389 млрд в первом полугодии 2017).

Россия записывает эти поставки в долг "Нафтогазу Украины", но украинская компания уже давно заявляла, что не намерена оплачивать газ, поставленный в ОРДЛО. "Нафтогаз" подчеркивал, что не принимает газ по контракту с "Газпромом" на газоизмерительных станциях (ГИС) "Прохоровка" и "Платово". Соответственно, данные о поставках газа через эти ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате "Нафтогазом".


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