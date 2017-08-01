День Независимости Украины Луганщина отметит в Сватово

Рабочий план по подготовке торжественных мероприятий по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, которые в этом году пройдут в городе Сватово, утвержден Луганской облгосадминистрацией, передает пресс-служба ведомства.

Так, ко Дню Независимости Украины в городе Сватово 24 августа пройдет возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, торжественное шествие гостей и участников праздничных мероприятий от здания коммунального учреждения «Сватовский районный Народный дом» до площади Согласия.

Также в городе Сватово состоится церемония открытия Всеукраинского фестиваля-конкурса народного творчества любительских коллективов и исполнителей «Слобожанский спас», выставка древностей «Немеркнущий мир древности», выставки изделий мастеров народного творчества «Слобожанский вернисаж».

Кроме того развлекать гостей праздника будут участники Луганского областного казачьего конного театра «Казацкая Сечь» и артисты гала-концерта Фестиваля конкурса «Слобожанское сияние Талантов».