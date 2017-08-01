Тука об учениях Запад-2017: Путин поднимает ставки

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал совместные российско-белорусские учения Запад-2017 "бряцанием мускулами".

Об этом он заявил в эфире канала NewsOne, комментируя вопрос возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я очень надеюсь, внутренне предполагаю, не верю в российское полномасштабное вторжение в Украину. Я считаю, что это определенное такое бряцанием мускулами, чтобы в первую очередь, возможно, мобилизовать своих сторонников в Европе", - сказал Тука.

По его словам, недавно целая группа итальянцев посетила временно оккупированную часть Луганской области.

"Поддерживая борьбу "антифашистов луганских, среди них есть и депутаты. Я получил эту информацию сегодня утром. И, к сожалению, ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - подчеркнул Тука.