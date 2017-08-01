Чубаров: Вокруг «Минска» больше всего игры идет со стороны Германии

Все вопросы, связанные с войной России против Украины должны рассматриваться в единой формуле.

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Мы должны быть более настойчивыми. Нам, бывает, очень резко устанавливают параметры, например, говорят, Минским договоренностям нет альтернативы, вы их должны выполнять, то есть идут команды. Я думаю, что наступило время переходить на уточнение нашей позиции, и эта позиция должна быть очень понятной для наших партнеров – восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ включая Автономную республику Крым и Севастополь. То есть мы рассматриваем все вопросы, связанные с нападением России на Украину в единой формуле», - заявил Чубаров.

«Как раз вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны Германии, немецких политиков. И именно немецкие политики и немецкий бизнес последние два-три месяца нанесли серьезные удары по украинской позиции», - считает политик.