За первую неделю августа количество обстрелов на Донбассе составило 550 случаев

В период с 31 июля по 6 августа количество обстрелов на Донбассе увеличилось в 4 раза и насчитывает около 550 случаев.

Об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "Вголос".

Также Хуг заявил, что с начала 2017 года было зафиксировано 3000 случаев присутствия на Донбассе запрещенного Минскими соглашениями оружия.

"Среди основных нарушений, которые мы фиксируем, - присутствие тяжелого вооружения, в частности танков и систем залпового огня на территории, с которой они в соответствии с Минских договоренностей давно должны быть отведены. С начала 2017 зафиксировали более 3000 таких случаев. Это прямые свидетельства нарушений соглашений. Среди косвенных - жертвы среди гражданского населения и случаи ранения жителей", - сообщил Хуг.

Также Хуг отметил учащение случаев угроз в адрес наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Некоторые утверждают, что миссия слепая, но на самом деле мы не всегда имеем доступ к тем зон, в которых должны работать. Там прячут что-то такое, чего мы не должны видеть. В общем, последнее время участились случаи угроз нашим наблюдателям и нападения и повреждения рабочей техники", - заявил он.