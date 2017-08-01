ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине 15-18 августа

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайно и высокой пожарной опасности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 15-18 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, местами Херсонской, Николаевской, Сумской, 15-16 августа и Волынской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории (кроме Закарпатья и Одесской) - высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 16-18 августа ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.