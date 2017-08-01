Возле оккупированного Миусинска нашли РСЗО и гаубицы боевиков

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал реактивные системы залпового огня боевиков на полигоне в районе неконтролируемого Миусинска. Об этом сообщается в отчете миссии.

«По данным воздушного наблюдения было обнаружено наличие восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО, неустановленного типа) расположенных в нарушение линий отвода на вероятном полигоне примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска, что в 62 км к юго-западу от Луганска», - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что ранее там было зафиксировано не менее 16 РСЗО.

Также на полигоне за пределами мест хранения оружия находится 11 самоходных гаубиц, восемь буксируемых гаубиц и 16 танков неустановленного типа.