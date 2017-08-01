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В Донбассе бастуют шахтеры. Требуют зарплату

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

На шахте «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» горняки продолжают забастовку в стихийном режиме из-за невыплаты зарплаты. 

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«Горняки продолжают забастовку в стихийном режиме из-за невыплаты им задолженности по зарплате за июнь и июль текущего года», - написал Волынец.

Он сообщил, что выплаты шахтерам начались, вчера выплатили 75% месячного фонда, но общая задолженность составляет около 5 млн грн.

Забастовка началась в прошлый четверг - тогда шахтеры 3-й смены отказались спускаться в шахту.


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