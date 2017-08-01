Северодонецкий Азот готовят к запуску

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз провел первый штаб по запуску ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", которое последние три года работало периодически на привозном сырье.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

Руководством предприятия было сообщено о решении запуска в первой декаде сентября, но для этого необходимо стабильное электроснабжение. Поэтому, председатель правления Северодонецкого "Азота" Леонид Бугаев обратился к Юрию Гарбузу с просьбой принятия соответствующих мер профильными предприятиями Луганщины.

В свою очередь, Гарбуз обратился ко всем представителям энергетических предприятий области (Луганское энергетическое объединение, Бахмутский ремонтно-эксплуатационный центр, Луганская ТЭС и Инспекция Госэнергонадзора в Луганской области) в течение недели вместе с "Азотом" разработать план мероприятий с четкими сроками выполнения необходимых работ, чтобы уже на следующем заседании была понятна дата запуска предприятия.

На "Азоте" планируют запустить цеха по производству аммиака, карбамида, аммиачной селитры и другие вспомогательные структурные подразделения. Это позволит ежемесячно производить до 50 тыс. тонн аммиачной селитры, 36 тыс. тонн карбамида, 10-15 тыс. тонн аммиачной воды.