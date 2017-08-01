В ОРДЛО решили набрать очередную партию наемников

Российское оккупационное командование на Донбассе объявило о призыве новобранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«С целью решения проблемы высокой текучести кадров российским оккупационным командованием активизирована кампания по призыву новобранцев", - говорится в сообщении.

Так, командование военнослужащих Российской Федерации на оккупированной территории пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождения службы в отдаленных от линии соприкосновения районах,

Отмечено, что российское командирование боевиков обещает выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляется в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства.