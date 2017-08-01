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В Северодонецке налоговики разоблачили мошенников, которые незаконно создали ОСМД

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники налоговой милиции г. Северодонецка разоблачили лиц, которые обманули жителей одного из многоквартирных домов г. Северодонецка, создав на основании поддельных документов объединение совладельцев многоквартирного дома.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

С целью увеличения собственного теневого капитала мошенники предоставили государственному регистратору фальсифицированные сведения для регистрации на свое имя ОСМД без ведома и согласия непосредственных владельцев квартир многоэтажки.

По указанному факту следственным отделом финансовых расследований в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, квалифицируемого по ч.1 ст.205-1 УК Украины.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия.


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