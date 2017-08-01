На Луганщине полицейские нашли пропавшего без вести 93-летнего мужчину

Ночью 11 августа в Троицкий отдел полиции обратилась пенсионерка, заявившая, что ещё утром ушел из дому и пропал её 93-летний дядя. Проживавшие вместе с ним родственники самостоятельно найти дедушку не смогли.

Открыв уголовное производство по факту убийства, правоохранители выехали на место. Отрабатывались несколько версий произошедшего: как убийство, так и то, что в силу возраста он мог не понимать, что делает, и просто потеряться.

Поскольку передвигался пропавший очень медленно и только при помощи палки, полиция на всякий случай проверила территорию вокруг дома. Дедушку нашли к утру — лежащим на собственном огороде — упав в бурьян, он не смог ни подняться, ни громко позвать на помощь.

Несмотря на общее состояние найденного, вреда почти суточное пребывание без воды и пищи его здоровью не навредило, сообщает отдел коммуникации полицейского главка Луганской области.