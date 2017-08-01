Харьковские военные правоохранители отправились в район проведения АТО

Группу воинов Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка торжественно проводили в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей для выполнения задач.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Региональный медиа-центр Министерства обороны.

«За три года проведения АТО практически все наши офицеры и воины-контрактники побывали в районе боевых действий на Донбассе. Большинство из нас по несколько раз направлялись туда. Отдельные военнослужащие за проявленную самоотверженность поощрены различными наградами. Верю, что эта славная команда также на высоком уровне проявит свой профессионализм, приложит максимум усилий, чтобы приблизить миг победы над оккупантами», - отметил в.и.о. начальника Харьковского зонального отдела ВСП подполковник Дмитрий Мисюк.

К словам офицера присоединились другие командиры и начальники, а военный капеллан отец Игорь благословил воинов на успешную ратную службу.

По словам командования Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка, в настоящее время около 40 их товарищей по оружию находятся в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

«Несмотря на немалое количество наших воинов, которые направляются для усиления сил АТО, мы хорошо следим за соблюдением правопорядка в воинских коллективах на Харьковщине. К тому же опыт, полученный на Донбассе в сверхсложных условиях, бойцы успешно используют в пункте постоянной дислокации, передают молодым армейцам», - добавил Дмитрий Мисюк.